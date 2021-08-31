Аналитики составили топ популярных городов ХМАО для приезжих

Спрос на жилую недвижимость среди приезжих больше всего вырос в Ханты-Мансийске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Спрос на квартиры в ХМАО среди иногородних покупателей вырос на 38% за год. Больше всего количество заявок на покупку квартиры от приезжих выросло в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU рассказали аналитики федеральной компании «Этажи».

«На первом месте по росту количества заявок на подбор квартиры от иногородних покупателей оказался Ханты-Мансийск, по сравнению с 8 месяцами прошлого года интерес вырос почти в два раза. На втором месте — Нефтеюганск, где иногородние стали в 1,7 раза чаще интересоваться покупкой жилья», — сказано в отчете аналитиков. На третьем и четвертом месте оказались Нижневартовск и Когалым соответственно.

Крупнейший город ХМАО — Сургут — оказался на пятом месте в рейтинге. Несмотря на это, по числу заявок город остается лидером на протяжении нескольких лет. «В этом году 46% всех заявок от иногородних покупателей на приобретение жилья в Сургуте. А вот доля заявок на покупку недвижимости в Нягани самая минимальная — менее 1%», — рассказал ведущий аналитик компании Александр Иванов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО растет спрос на загородную недвижимость. Это происходит из-за пандемии коронавируса, а также из-за льготного предложения от банков, которые действуют на территории региона.