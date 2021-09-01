Суд оштрафовал Facebook на пять тысяч рублей

Facebook не предоставил информацию российским контролирующим органам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на пять тысяч рублей. Компания отказалась предоставить данные российским контролирующим органам.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Facebook признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статья 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений, прим. URA.RU). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

Статья 19.7 КоАП РФ предусматривает наказание за непредставление или несвоевременное представление сведений государственному органу, осуществляющему контроль. Ранее Facebook по этой же статье оштрафовали на 15 миллионов рублей. Компания не подтвердила локализацию баз данных российских пользователей на территорию РФ. Административный протокол также составили на WhatsApp и Twitter, передает телеканал 360.