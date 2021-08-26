26 августа 2021

Суд оштрафовал WhatsApp на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Мессенджеры. Екатеринбург, телефон, смартфон, мессенджер, whatsapp
Мессенджер отказался локализовать данные пользователей в РФ Фото:

Мессенджер WhatsApp американского происхождения впервые оштрафован. Причина — отказ локализовать в Российской Федерации данные пользователей. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook — 15 млн рублей, Twitter — 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — уточняет ведомство на своем официальном сайте.

Сообщается также, что социальные сети Facebook и Twitter уже штрафовали в 2020 году на 4 млн рублей каждую. «Компания Facebook оплатила штраф, Twitter — не оплатил», — добавляет Роскомнадзор.

Кроме того, в июне 2021 года московский суд оштрафовал Facebook на шесть миллионов, а Telegram — на 11 миллионов. Причиной стало неудаление запрещенного в России контента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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