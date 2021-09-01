В Госдуме хотят повысить штрафы за драки в пять раз

В России участились массовые драки с участием мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России хотят увеличить в пять раз штрафы за драки. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Целесообразно увеличить административное наказание, чтобы свести к минимуму массовые драки», — рассказал Выборный «Известиям». Сейчас штраф за драку в РФ составляет от 500 рублей до тысячи рублей, однако его нужно увеличить до пяти тысяч, считает парламентарий.

Он объяснил, что в последнее время участились массовые драки с участием мигрантов. По мнению Выборного, повышение суммы штрафа станет сдерживающим фактором, поскольку для иностранных работников это довольно большая сумма.

Ранее в Москве в одном из хостелов произошла драка, в которой участвовали более 20 мигрантов. Аналогичные стычки произошли в Мытищах и Одинцовском городском округе, передает телеканал 360. Также в конце августа неизвестные устроили потасовку возле строительной площадки в районе Некрасовска. Как сообщает московское ГУ МВД, задержали 10 человек.

Также стало известно, что в результате рейдов в столице полиция возбудила 800 уголовных дел в отношении мигрантов и депортировала около 200 человек, а также почти 18 тысячам человек запрещен въезд в Россию. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что трудовым мигрантам следует вести себя подобающим образом.