01 сентября 2021

Пассажирам «Уральских авиалиний» не хватило мест в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Люди не смогли улететь из Читы в Екатеринбург Фото:

Пассажиры «Уральских авиалиний» 2 сентября не смогли улететь из Читы в Екатеринбург. Когда люди прошли на посадку, выяснилось, что 19 пассажирам не хватает места в самолете, так как перевозчик предоставил на рейс борт меньшей вместимости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В целях оптимизации расписания авиакомпания произвела размен воздушных судов в аэропорту Чита, поставив на рейс в Екатеринбург самолет меньшей вместимости. Девятнадцати пассажирам, к сожалению, действительно не хватило мест. Представители авиакомпании в аэропорту делают все возможное для нивелирования данной неприятной ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Часть пассажиров переоформлены на рейсы других авиакомпаний, другая часть пассажиров улетит на рейсах «Уральских авиалиний» сегодня в течение дня. Авиакомпания приносит извинения за вынужденные неудобства, уточнили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как сообщало URA.RU ранее «Уральские авиалинии» возглавили список наименее пунктуальных авиакомпаний в России. Позже авиакомпанию признали худшей в мире по пунктуальности. В сравнении участвовали 150 крупнейших авиакомпаний мира.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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