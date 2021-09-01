Пассажирам «Уральских авиалиний» не хватило мест в самолете

Люди не смогли улететь из Читы в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиры «Уральских авиалиний» 2 сентября не смогли улететь из Читы в Екатеринбург. Когда люди прошли на посадку, выяснилось, что 19 пассажирам не хватает места в самолете, так как перевозчик предоставил на рейс борт меньшей вместимости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В целях оптимизации расписания авиакомпания произвела размен воздушных судов в аэропорту Чита, поставив на рейс в Екатеринбург самолет меньшей вместимости. Девятнадцати пассажирам, к сожалению, действительно не хватило мест. Представители авиакомпании в аэропорту делают все возможное для нивелирования данной неприятной ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Часть пассажиров переоформлены на рейсы других авиакомпаний, другая часть пассажиров улетит на рейсах «Уральских авиалиний» сегодня в течение дня. Авиакомпания приносит извинения за вынужденные неудобства, уточнили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как сообщало URA.RU ранее «Уральские авиалинии» возглавили список наименее пунктуальных авиакомпаний в России. Позже авиакомпанию признали худшей в мире по пунктуальности. В сравнении участвовали 150 крупнейших авиакомпаний мира.