Некоторые школьники признались, что сразу выкинули подарки Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Школьникам Верхней Салды (Свердловская область) на первое сентября раздали бумажные линейки и блокноты с агитацией. Информация об этом появилась в паблике «vSalde.ru» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такие подарки выдают на первое сентября в школе. Предполагаю, что дети должны эти бумажные подарки отдать родителям, ибо на них реклама кандидата», — рассказала жительница Верхней Салды, пожелавшая остаться анонимом.

По словам других участников группы «vSalde.ru», в разных школах города раздавали блокноты, бумажные линейки и прочую агитационную атрибутику. «Мне выдали расписание и линейку, но я их сразу выбросила», — написала участница группы «vSalde.ru» Валентина Юдашкина.

Редакция URA.RU направила запрос пресс-секретарю регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Оперативно получить ответ не получилось.

Ранее URA.RU писало, что на ямальское отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» подали жалобу в территориальную избирательную комиссию (ТИК) Салехарда за якобы нечестную агитацию. Недалеко от торгового центра «Славянский» в ларьке покупателю сложили приобретенные фрукты в пакет с партийной символикой «Справедливой России — За правду». Источник посчитал это распространением агитационных материалов и написал заявление в ТИК.

Фото предоставлено vSalde.ru | Верхняя Салда и Нижняя

Фото предоставлено vSalde.ru | Верхняя Салда и Нижняя

Фото предоставлено vSalde.ru | Верхняя Салда и Нижняя