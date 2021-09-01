Проститутка из Нягани обманула инвалида

Проститутке из Нягани грозит до пяти лет за мошенничество Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Проститутка из Нягани вместе с владельцем интим-салона обманула инвалида на сумму в 41 тысячу рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

24-летний молодой человек захотел воспользоваться услугами интим-салона. Для этого он выбрал в интернете понравившуюся ему проститутку и позвонил ей по указанному номеру телефона. Она попросила перевести предоплату за услуги в размере 750 рублей и 5200 рублей для оформления страховки. «После отправки денежных средств, девушка перезвонила и сказала, что онлайн-касса зависла, деньги не поступили, поэтому необходимо еще раз перевести 5200, что молодой человек и сделал. После этого на телефон заявителю поступил звонок от владельца салона услуг, который представился Хасаном и попросил перевести 30 тысяч рублей, чтобы снять образовавшуюся блокировку с онлайн-кассы», — объяснили дальнейшую схему мошенничества в пресс-службе окружной полиции.

Молодой человек решил взять онлайн-кредит в размере 30 тысяч рублей для окончательного решения вопроса. Он понял, что попался на уловку мошенников только после того, как перевел эти деньги, после чего решил обратиться в полицию. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «мошенничество».

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургутского района лишился 180 тысяч рублей, которые требовала от него в качестве страховки и предоплаты проститутка при попытке ее заказа через интернет. Это преступление вошло в топ самых нелепых мошенничеств, на которые попадались югорчане.