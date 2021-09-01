01 сентября 2021
31 августа 2021

Челябинскую школу-долгострой начали растаскивать подрядчики

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Дубровский посетил микрорайон
Школа в Сарафаново стала долгостроем Фото:

Жители деревни Сарафаново Чебаркульского района жалуются губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, что вместо современной школы они получили долгострой. Подрядчик начал разбирать стройку и уже вывез котельную. Свое обращение жители разместили в паблике «А.Л. Текслер, помоги!!!» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации района URA.RU рассказали, почему затянулась стройка.

«Новую современную школу мы ждали очень долго. В этом году 1 сентября наши дети должны были учиться уже в ней. Но стройка идет очень медленно, работает от силы семь человек», — написали жители.

Чебаркульцы отмечают, что на объекте задерживают поставки стройматериалов, не платят зарплату работникам. На днях за неоплату забрали помещение котельной, а сама стройка фактически встала. Педагоги и школьники вынуждены заниматься в старых аварийных зданиях. Так занятия для детей третьего класса проходят в школьной мастерской, где отсутствует туалет и вода.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе Чебаркульского района, в ходе строительства школы были допущены многочисленные недочеты и ошибки в проектной документации. Это привело к значительному увеличению продолжительности и стоимости работ. Завершить строительство школы планируется до 31 декабря 2021 года.

Строительство стадиона и благоустройство территории планируется завершить до 1 июня 2022 года. Будущая школа рассчитана на 250 учащихся и 50 детей дошкольного возраста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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