ФСБ опубликовала архивный документ о казни граждан СССР в Японии

ФСБ рассказала о казнях советских граждан в Японии в 1945 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФСБ опубликовала документ, в котором докладывается о казни советских граждан в Маньчжурии (Япония). Докладная записка начальника Главного управления Контрразведки «Смерш» НКО обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова опубликована на официальном сайте Федеральной службы безопасности России.

«9 августа 1945 года, в день начала военных действий между СССР и Японией, по указанию начальника Хайларской японской военной миссии подполковника АМАНО, по заранее составленным спискам, японской жандармерией и полицией было арестовано в городе 19 советских граждан, из числа бывших служащих КВЖД оставшихся на жительство Маньчжурии», — сообщается в записке Виктором Абакумовым. Советских граждан схватили на улице и заключили в специальную тюрьму, написано в документе. 43 арестованных, содержавшихся в этой тюрьме, были зверски казнены.

Из секретной записки следует, что участники в убийстве советских граждан были арестованы управлением контрразведки. О результатах следствия было обещано доложить НКВД СССР Лаврентию Берия и руководителю СССР Иосифу Сталину.

Ранее в рамках проекта «Без срока давности» ФСБ рассекретила информацию о планах Японии по оккупации СССР во времена Великой Отечественной войны. Японские руководители считали захват Дальнего Востока и Сибири осуществимым.