Челябинские рестораторы жалуются на давление со стороны силовиков

Рестораторы не хотят, чтобы на Кировке вводили ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владельцы ресторанов на Кировке в Челябинске жалуются на участившиеся проверки со стороны полиции. По их мнению, силовики готовят общественность к жестким ограничениям, вплоть до полного запрета продажи алкоголя в центре города. Гендиректор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский, не комментируя жалобы коллег, сообщил URA.RU, что рестораторы готовят письмо губернатору Алексею Текслеру с просьбой не допустить таких запретов.

«К примеру, приходит полиция и в рамках уголовного дела, об украденном несколько суток назад телефоне, проводит обыски, работа заведения парализована. Так происходит постоянно, таким образом готовят решение об ограничении продажи алкоголя. Это крах для нашего бизнеса и без того подорванного пандемией», — рассказал URA.RU один из рестораторов.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, все проверки проводятся для обеспечения комфорта и безопасности граждан. С идеей продумать возможность введения ограничения на продажу алкоголя на Кировке выступил общественный совет областного полицейского главка. Представитель совета Рашид Шаяхмурдинов пояснил URA.RU, что речь шла о возможном запрете продажи алкоголя после часа ночи, но тревоги бизнесменов им понятны. 3 сентября на эту тему будут говорить в областной общественной палате.

«Готовится письмо на имя губернатора, рестораторы ставят подписи под ним. Кировка создавалась как зона досуга, рестораны будут поставлены на грань разорения!», — заявил URA.RU Одольский.

В пресс-службе губернатора пообещали позже прокомментировать ситуацию. Источник URA.RU в среде рестораторов сообщил, что запрета на продажу алкоголя на Кировке вводиться не будет.