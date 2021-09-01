Пермский депутат ГД предложил обязать школьников исполнять гимн

По мнению Игоря Сапко, исполнение гимна воспитает в школьниках чувство патриотизма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко предложил обязать школьников исполнять хором гимн России в День знаний. Об этом депутат написал на своей странице в Instagram. Сапко отметил, что побывал на праздничных линейках, и был «печально удивлен», тому, что школьники не знают текст Государственного гимна, «а некоторые — о его существовании».

«Предложения о включении в образовательный стандарт обязательного требования по изучению текста гимна РФ учащимися, а также разработки рекомендаций для общеобразовательных организаций по его исполнению в оркестрово-хоровом варианте перед первым уроком в день начала нового учебного года направил в адрес Минпросвещения РФ», — написал Сапко.

По мнению депутата Госдумы, исполнение учащимися гимна будет способствовать воспитанию в них гражданственности и патриотизма. Он признался, что сам всегда пет Гимн России на официальных мероприятиях.