Челябинский депутат Госдумы решил, чем займется после отставки

Андрей Барышев займется правозащитной деятельностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев, чьи полномочия истекают после выборов, решил, чем будет заниматься после ухода из парламента. Он войдет в Комитет за гражданские права, которым руководит российский правозащитник Андрей Бабушкин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Барышева.

«Это будет общественная работа. Андрей Викторович постоянно сотрудничает с комитетом. Он встречался в Москве с Бабушкиным», — пояснили в пресс-службе депутата.

Сам Барышев написал о встрече с Бабушкиным в своем Instagram. Он назвал правозащитника «профессионалом своего дела, честным, порядочным и отзывчивым человеком с большим добрым сердцем».

При поддержке «Единой России» в 2016 Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу, а Барышев по Челябинскому. Рассорившись с ЕР, не смог договориться с другими партиями и выдвинулся по Металлургическому округу самовыдвиженцем. Нужного числа подписей он собрать не смог и был снят с выборов.

Полномочия Барышева истекут в начале октября, в тот день, когда Госдума нового созыва соберется на свое первое заседания. До работы в парламенте он был депутатом ЗСО и гордумы, основным источником доходов Барышева был его бизнес.