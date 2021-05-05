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Челябинскому депутату Госдумы отказала еще одна партия. «Поддержки на выборах не будет»

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29 конференция челябинского регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, барышев андрей
Андрей Барышев не получит поддержку партии «Родина» на выборах в Госдуму Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Родина» не будет поддерживать Андрея Барышева для выдвижения в Госдуму. Об этом URA.RU сообщил руководитель Челябинского регионального отделения «Родины» Сергей Смышляев, к которому Барышев ранее обращался за такой поддержкой.

«Сотрудничество Барышева с партией „Родина“ скорее всего не состоится», — заявил URA.RU Смышляев. В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России». На новые праймериз ЕР он заявляться не стал, и теперь ищет варианты сотрудничества с другими партиями, в том числе с КПРФ и «Яблоко». «Яблоко» от сотрудничества с Барышевым отказалось.

Обратившись к Смышляеву, Барышев просил, чтобы «Родина» выдвинула его в Госдуму по Металлургическому округу. Сам Барышев говорил URA.RU, что никаких договоренностей со Смышляевым у него не было. Выдвижение от партии позволяет претенденту на мандат Госдумы не собирать самостоятельно подписи в свою поддержку, что при нынешнем законодательстве стало для кандидатов-одиночек практически нереальной задачей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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