Планируется, что уже в сентябре 2021 года изумруды выставят на продажу Фото: ООО «РТ-Капитал Госкорпорации Ростех

На Мариинском прииске (находится в Свердловской области, под управлением ООО «РТ-Капитал Госкорпорации Ростех) добыли два коллекционных изумруда-близнеца. Предварительная стоимость камней превышает 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «РТ-Капитал».

«Изумруды-близнецы — явление достаточно редкое, найти два одинаковых по основным характеристикам драгоценных камня практически невозможно, поскольку каждый камень неповторим и имеет свою особенность. Эти изумруды полностью идентичны по цвету и сорту», — отметил гендиректор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Изумруды нашли работники очистного забоя в горной породе весом 35 кг. Они наткнулись на находку во время разбора блока после проведения взрывных работ накануне Дня шахтера. Вес первого камня — 321 грамм, второго — 301 грамм. Камни прошли обязательную оценку Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) и получили высокую оценку как по цвету, так и по сорту.

Предварительная общая стоимость камней превышает 2 миллиона рублей. Планируется, что уже в сентябре 2021 года изумруды выставят на продажу. Мариинский прииск — единственное в России месторождение изумрудов и александритов и одно из трех в мире.

Фото: ООО «РТ-Капитал Госкорпорации Ростех