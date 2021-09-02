Владивосток будет бороться за проведение Олимпиады-2036

Летняя Олимпиада-2036 может пройти во Владивостоке. Город планирует подать соответствующую заявку. Об этом заявил мэр города Константин Шестаков в ходе Восточного экономического форума.
«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на „Экспо“. Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», — заявил Шестаков на сессии «Развиваем ДВ: как привлечь инвестиции на Дальний Восток», трансляция которой идет на официальном сайте ВЭФ.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что свои заявки на проведение Олимпиады-2036 подадут Казань и Санкт-Петербург. Россияне отнеслись в инициативе провести Игры положительно, пишет RT.
Последний раз Россия принимала Олимпиаду в 2014 году. Тогда зимние соревнования проходили в Сочи.
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