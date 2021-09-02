В России подешевеет «борщевой набор»

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Ресторан
В Минпромторге рассказали о снижении цен на лук, капусту и картофель Фото:

В России наблюдается активное снижение цен на продукты «борщевого набора». Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Сейчас идет достаточно активное снижение цены. У нас морковь подешевела порядка 40% за последние 1,5 месяца, картофель — более чем на 20%, <…>, пока не дешевеют лук и капуста. Мы думаем, что активное снижение цены на капусту пойдет в сентябре, по луку та же ситуация», — рассказал Евтухов в интервью «Известиям» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Замглавы Минпромторга также отметил, что «борщевой набор» дорожает каждый год. «Это сезонный товар, это происходит все время. Но в этом году рост был очень запредельный, очень сильный. Там было много факторов — и внешних, и внутренних», — подытожил он.

Ранее Евтухов сообщил, что власти РФ планируют вдвое увеличить количество ярмарок, на которых будут продавать овощи нового урожая. Это должно было снизить стоимость «борщевого набора». Тогда в Минпромторге ожидали снижения стоимости овощей в конце июля при условии хорошего урожая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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