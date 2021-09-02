02 сентября 2021
01 сентября 2021
31 августа 2021

Инсайд: более 50 пермских кандидатов исключат из борьбы за мандат. «Этого никто не ожидал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Фондовый рынок. Пермь, облигация, фондовый рынок, акции, продажа акций, покупка ценных бумаг, ценные бумаги
Источник: из-за акций иностранных компаний пермские кандидаты лишатся шанса на участие в выборах Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Более 50 кандидатов в депутаты законодательного собрания Пермского края лишатся права участвовать в выборах. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к политическим партиям региона. Кандидаты утратят свой статус из-за обладания акциями иностранных компаний.

«У пятидесяти с лишним кандидатов в заксобрание оказались зарубежные активы. Они скрыли эту информацию, и поэтому их регистрацию в качестве кандидатов будут аннулировать через суд. Либо они сами откажутся от борьбы, чтобы не портить репутацию себе и партиям», — рассказал URA.RU инсайдер.

По словам собеседника, некоторые кандидаты могли даже не знать, что являются владельцами зарубежных активов. «Достаточно открыть брокерский счет и купить пару акций иностранных компаний. За тебя это мог сделать даже брокер, действующий от твоего имени. Но ограничения такие сейчас есть. Поэтому сейчас многие оказались в сложной ситуации. Этого никто не ожидал», — добавил инсайдер.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии отказались комментировать информацию о возможной отмене регистрации кандидатов. Там пояснили URA.RU, что ограничения на владение акциями иностранных компаний действительно существуют, и информацию об их владельцах комиссии получают из Центробанка.

Выборы в законодательное собрание Пермского края пройдут 17—19 сентября 2021 года. Всего на 60 мандатов претендует более тысячи кандидатов. Также пермяки в дни голосования будут выбирать депутатов гордумы Перми и депутатов Государственной думы РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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