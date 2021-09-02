Депутат Галина Резяпова привлекла в избирательный фонд 4,29 млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Тюменской области — 2021

Кандидат в депутаты Тюменской облдумы Галина Резяпова привлекла, на данный момент, больше всего средств в избирательный фонд по сравнению с другими претендентами на места в региональном парламенте. Финансовые данные кандидатов-одномандатников по состоянию на 2 сентября опубликованы на сайте избирательной комиссии Тюменской области. Суммы фондов могут меняться в ходе избирательной кампании.

По информации из отчета, в фонде Резяповой, которая является действующим депутатом облдумы от «Единой России», находится 4,29 млн рублей, из которых более 2 млн рублей уже потрачено на агитацию. Депутат намерена избраться в думу по округу №9 (Сургутский).

На втором месте расположилась депутат гордумы Тюмени, директор птицефабрики «Тюменский бройлер» Оксана Величко, выдвинутая ЕР по округу №21 (Тюменский район). Она привлекла в избирательный фонд 4,02 млн рублей, из которых потратила более 944 тыс. рублей.

Третью строчку в топе избирательных фондов, на данный момент, занимает единоросс, депутат гордумы Сургута Валерий Голодюк. В фонде народного избранника обнаружено 3 млн рублей. На предвыборную кампанию он уже истратил около 422 тыс. рублей. Голодюк будет избираться по округу №11 (Сургут и Сургутский район).

Выборы в Тюменскую облдуму пройдут с 17 по 19 сентября. На места в парламенте, кроме ЕР, претендуют кандидаты от партий: «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР, Партия роста, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».