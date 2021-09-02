Глава РФПИ рассказал о вложенных в «Спутник V» миллиардах

Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса «Спутник V» 22 миллиарда рублей, в том числе в «Спутник Лайт» — 17 миллиардов рублей. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
«Что сделал РФПИ, для того чтобы убедить большое количество стран, что „Спутник“ — это одна из самых безопасных и эффективных вакцин… РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, 22 миллиарда рублей», — сказал глава фонда Кирилл Дмитриев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которой прошла на официальном сайте ВЭФ.
По словам Дмитриева, «Спутник V» также эффективен против штамма «Дельта». Благодаря вакцине, ситуация с этим штаммом в России и Аргентине находится под контролем.
URA.RU ранее сообщало, что США планируют начать производство «Спутника V» для экспорта в страны третьего мира. Сейчас ведутся переговоры между фармацевтическими компаниями.
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