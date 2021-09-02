В США планируют начать производство «Спутника V»

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Фармацевтические компании ведут переговоры с РФПИ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Американские фармацевтические компании ведут переговоры о производстве российской вакцины против COVID «Спутник V» для экспорта в страны третьего мира. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

«Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект „Спутник V“ — он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает „Спутник V“, но для экспорта в третьи страны», — рассказал Родзянко в интервью РИА «Новости».

Вакцина «Спутник V» разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Сейчас «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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