ФСС: 100%-ю оплату больничных листов получат не все родители

Бесконечно брать оплачиваемые больничные по уходу за ребенком не получится, напомнили в ФСС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сумма, которую родители детей до 7 лет смогут получить по больничным листам, ограничена. Оплату в 100% по больничным листам получат не все россияне, как сообщалось ранее, а только те, чья зарплата составляет до 74 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в Фонде социального страхования РФ (ФСС).

«Теперь в случае заболевания ребенка до 7 лет включительно пособие по уходу за ним составит 100% среднего заработка матери или отца. При этом максимальная сумма выплаты по больничному равна 2 434,25 рублей в день, или около 74 тысяч рублей за месяц бюллетеня», — сообщили в пресс-службе ФСС.

В ведомстве напомнили, что существуют предельные сроки оплаты таких больничных, и они зависят от возраста ребенка и тяжести его заболевания. «Если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год. 90 дней, если заболевание тяжелое и входит в специальный перечень», — отметили в фонде. Если же ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год, заключили в ФСС.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов назвал введение нового порядка выплаты больничных популизмом. «В полном объеме — это лукавство. Нет там никакого полного объема. Есть ограничение. Не будет никогда такой выплаты. На самом деле — это все популистские высказывания», — сказал собеседник агентства.

C 1 сентября больничный по уходу за ребенком до достижения им восьмилетнего возраста будут оплачивать в 100% объеме от среднего заработка. Поддержка не будет зависеть от стажа работы. Ранее, кто имел стаж до пяти лет работы получали 60% от заработка, от пяти до семи лет — 80%, от восьми до 25 лет — 100%.