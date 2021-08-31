С 1 сентября в России будут оплачивать 100% больничного по уходу за ребенком до 8 лет. Пенсионеры, военные и рабочие получат одновременную выплату 10 тыс. рублей, а также граждане смогут получить в собственность земли под гаражами. URA.RU собрало самые важные изменения, которые произойдут в законодательстве в сентябре.
Пенсионеры в сентябре получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Пенсионерам, которые получают пенсию на банковскую карту, переведут деньги уже в сентябре, остальным деньги придут вместе с пенсией.
Родители будут получать выплаты по больничным по уходу за детьми до 8 лет в стопроцентном размере от среднего заработка. Поддержка не будет зависеть от стажа работы.
До 1 сентября 2026 года россияне смогут получить в собственность государственную и муниципальную землю, на которой находятся их гаражи. Однако землю можно будет получить при условии, если гараж возведен до 30 декабря 2004 года.
С 1 сентября автомобилисты смогут обжаловать штрафы ГИБДД онлайн. Претензии можно будет отправлять на портале госуслуг.
Молодые люди от 14 до 22 лет смогут получить «Пушкинскую карту», с помощью которой можно будет оплатить билеты в театр, музеи, галереи и на концерты на общую сумму не более 3 тыс. рублей.
С нового учебного года российские студенты смогут переходить на другие факультеты и менять профиль обучения после второго курса, а также получать несколько квалификаций одновременно. Вузам будет разрешено включать элементы разных профстандартов в образовательные программы.
Несетевые аптеки смогут продавать лекарства через интернет. Ранее для продажи лекарств онлайн для аптеки требовалось иметь не менее 10 торговых точек в России.
В России появится специальный орган Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который будет контролировать деятельность онлайн-букмекеров. Орган будет отвечать за распределение целевых отчислений и направлять их в спортивные федерации и профессиональные лиги.