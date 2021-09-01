Власти Екатеринбурга назовут улицу в честь друга мэра

Улица Белоглазова появится рядом с ЖК «Изумрудный бор» в Орджоникидзевском районе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге появится улица имени бывшего директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова, который скончался в феврале 2021-го на 65-м году жизни. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, решение приняла муниципальная комиссия по топонимике, куда входят ученые, архитекторы, чиновники и депутаты гордумы.

«Комиссия одобрила предложение застройщика („УГМК-Застройщик“ — прим. URA.RU) дать улице на территории строящегося жилого комплекса („Изумрудный бор“ — прим. URA.RU) в Орджоникидзевском районе имя почетного металлурга, вице-президента благотворительного фонда „Дети России“ Владимира Белоглазова», — говорится в сообщении.

Белоглазов имел статус одного из наиболее уважаемых менеджеров региона. В 1990-е и 2000-е годы он решал критически важные задачи по разделению производственного и социального комплекса УГМК в городах присутствия. Проведенные Белоглазовым решения позволили холдингу освободиться от соцсферы, но сохранить социальную ответственность компании.

В Свердловской области он был известен и как неформальный советник и друг бывшего первого замгубернатора, а ныне мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Их близость иллюстрирует слух: после назначения главой Орлов в начале 2021-го рассматривал Белоглазова на пост своего первого заместителя, но планы сорвала болезнь Белоглазова. В конце января он впал в кому, московские врачи не смогли его спасти. По данным URA.RU, в действительности идея с наименованием улицы в честь Белоглазова принадлежит Орлову и его заму по политике и СМИ Сергею Плахотину (он был так же дружен с Белоглазовым).

Также на заседании 2 сентября было решено, что через некоторое время в Академическом районе появятся улицы имени физика Льва Ландау и бывшего главного архитектора Екатеринбурга Геннадия Белянкина. На последнем настаивал вице-мэр по стройке Рустам Галямов.