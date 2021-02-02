Источник: болезнь директора УГМК сорвала планы мэра Екатеринбурга

Владимир Белоглазов находится в НИИ им. Склифосовского в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госпитализация директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова нарушила планы врио мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. По словам источника URA.RU, близкого к топ-менеджменту предприятия, в последние недели Белоглазов, которого считают неформальным советником и другом Орлова, прорабатывал вопрос со своим назначением на пост одного из заместителей будущего мэра.

«Переговоры о том, что Белоглазов станет первым замом Орлова, были в продвинутой стадии. После госпитализации Владимира Алексеевича главе пришлось возобновить кастинг. Он еще не завершен», — поделился источник. На текущий момент в мэрии вакантны места первого вице-мэра и замглавы по финансам.

Другой собеседник агентства, в резиденции главы региона, отметил, что, по его информации, фамилия Белоглазова действительно «обсуждалась в контексте возможного перехода в мэрию» наряду с другими кандидатурами. «Но, насколько я знаю, речь не шла о том, что Белоглазов станет именно первым замом», — уточнил инсайдер. Пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил URA.RU, что готов комментировать только официальные кадровые решения.

По информации URA.RU, Владимир Белоглазов сейчас находится в тяжелом состоянии в московском НИИ им. Склифосовского. 23 января он попал в реанимацию Свердловской областной клинической больницы с критическим нарушением кровообращения. Источники URA.RU сообщили, что к спасению именитого управленца подключился региональный министр здравоохранения Андрей Карлов.