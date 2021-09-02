Заместитель Володина назвал задачи Госдумы после выборов

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VII Рождественские парламентские встречи в Государственной Думе РФ. Москва, крылья, портрет, толстой петр
Толстой высказался за совершенствование законодательства в сфере миграции Фото:

В следующем созыве Госдумы необходимо инициировать несколько законодательных актов, направленных на улучшение ситуации с нелегальной миграцией. Об этом заявил заместитель председателя Государственной думы, депутат Петр Толстой.

«Только за последние месяцы в Москве произошло больше 10 массовых драк с участием мигрантов. Эти люди забыли, что находятся в другом государстве и обязаны соблюдать законы России. Предлагаю перейти к конкретным делам и в следующем созыве Государственной Думы инициировать несколько законодательных актов», — приводятся слова Толстого на сайте Госдумы.

По мнению депутата, адекватной мерой наказания для иностранных хулиганов будет запрет на въезд в Россию на несколько десятилетий. «Те подразделения, которые занимаются привлечением мигрантов, должны оплачивать их легализацию», — подытожил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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