Заместитель Володина назвал задачи Госдумы после выборов

В следующем созыве Госдумы необходимо инициировать несколько законодательных актов, направленных на улучшение ситуации с нелегальной миграцией. Об этом заявил заместитель председателя Государственной думы, депутат Петр Толстой.
«Только за последние месяцы в Москве произошло больше 10 массовых драк с участием мигрантов. Эти люди забыли, что находятся в другом государстве и обязаны соблюдать законы России. Предлагаю перейти к конкретным делам и в следующем созыве Государственной Думы инициировать несколько законодательных актов», — приводятся слова Толстого на сайте Госдумы.
По мнению депутата, адекватной мерой наказания для иностранных хулиганов будет запрет на въезд в Россию на несколько десятилетий. «Те подразделения, которые занимаются привлечением мигрантов, должны оплачивать их легализацию», — подытожил он.
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