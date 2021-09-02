В ЯНАО пенсионеры получили путинские выплаты

Пенсионеры получили по 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО пенсионеры, которым выплаты начисляются на банковскую карту, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом 2 сентября сообщили в региональной Общественной палате.

«В Ямало-Ненецком автономном округе оперативно исполняется указ президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 „О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию“. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей уже сегодня зачислена гражданам, получающим пенсии на банковскую карту», — указано на сайте Общественной палаты.

Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин оценил своевременность выплат пенсионерам. «Данная мера свидетельствует о том, что в нашей стране особое внимание уделяется категории граждан, чьи доходы напрямую зависят от государства. Единовременная выплата не повлияет на предоставление гражданам других мер поддержки. Процесс получения выплаты максимально упрощен и лишен бюрократических формальностей», — сказал он.

Отмечается, что единовременную выплату в округе получат 142 тысячи пенсионеров, при чем начисление средств не зависит от наличия официальной занятости. Подавать какие-либо документы не нужно.