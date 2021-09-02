РМК взяла многомиллиардный кредит для проекта на Дальнем Востоке

РМК займется для разработкой Малмыжского месторождения меди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Русская медная компания» (РМК) возьмет кредит на 195 миллиардов рублей для разработки Малмыжского месторождения меди. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе сторон.

«Газпромбанк и Сбер предоставят „Русской медной компании“ кредит на 195 миллиардов рублей», — передает заявление РИА «Новости». Отмечается, что подписание договора произошло в ходе Восточного экономического форума. РМК займется разработкой Малмыжского месторождения меди.

Мамлыжское месторождение расположено в Хабаровском крае. Оно оценивается в 8,32 миллиона тонн меди и 347 миллионов золота.

Ранее сообщалось, что Гордума Екатеринбурга наградила главу «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина званием «Почетный гражданин Екатеринбурга». Решение об этом было принято по итогам рейтингового голосования на очередном заседании представительного органа.