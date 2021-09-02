В ХМАО воры в форме спецназа захватили заложников и украли сейф

В Нижневартовске трое мужчин похитили сейф с драгоценностями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижневартовске трое мужчин переоделись в форму спецназа, проникли в дом местного предпринимателя и украли сейф с драгоценностями на сумму 7 млн рублей. Во время ограбления мужчины представились полицейскими и удерживали в заложниках родственника предпринимателя и рабочего. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Злоумышленники надели форму специального подразделения полиции, включающую закрывающие лица маски. Прибыли к дому потерпевшего, где, представившись сотрудниками полиции, в течение 30 минут удерживали в хозяйственной постройке родственника потерпевшего и рабочего. В это время один из соучастников проник в жилой дом, откуда забрал металлический сейф с хранившимися в нем денежными средствами и ювелирными изделиями», — сказано в сообщении Следственного комитета.

В пресс-службе добавили, что грабители также заменили номера машины, на которой приехали к дому, чтобы запутать следы. Силовикам удалось задержать одного из участников ограбления, он частично признал свою вину. Остальные участники преступления объявлены в розыск.