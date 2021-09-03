Путин признался, что не пользуется мобильным телефоном. Видео

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Сайт президента России, улыбка, разговор по телефону, путин владимир
У президента нет мобильного телефона Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет мобильного телефона. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у него телефон, президент РФ ответил «нет». «Даже с питерских времен не осталось», — пояснил российский лидер.

О том, что Путин пользуется исключительно правительственной связью, ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также рассказывал о том, что президент «не может отправлять SMS-сообщения», сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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