У президента нет мобильного телефона Фото: Сайт Президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет мобильного телефона. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у него телефон, президент РФ ответил «нет». «Даже с питерских времен не осталось», — пояснил российский лидер.

О том, что Путин пользуется исключительно правительственной связью, ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также рассказывал о том, что президент «не может отправлять SMS-сообщения», сообщает «Национальная служба новостей».