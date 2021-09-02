02 сентября 2021
01 сентября 2021

Губернатор Пермского края назвал антипрививочников эгоистами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Глава Прикамья призвал активнее информировать пермяков о необходимости вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал эгоистами тех, кто отказывается прививаться от коронавируса и призывает к этому других. Об этом он заявил на совете глав муниципальных образований, трансляция которого велась на канале краевого правительства в YouTube.

«Так называемые антипрививочники, это просто эгоисты, которые ничего не понимают в этой жизни», — заявил Махонин. Глава региона призвал коллег активнее информировать население о важности вакцинации, попросив рассмотреть, в том числе, возможность использовать смс-рассылку.

Ранее URA.RU рассказывало, что Прикамью не удалось выполнить задачу, поставленную зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой — вакцинировать к 1 сентября не менее 60% от взрослого населения. Иммунизацию прошли порядка 57,5% жителей, подлежащих вакцинации.

По данным министра здравоохранения края Анастасии Крутень, к 1 ноября необходимо привить 80% жителей, подлежащих иммунизации (порядка 1,6 млн человек). Она призналась, что это трудновыполнимая задача. Для поддержки кампании по вакцинации региональные власти устроят лотерею, в которой разыграют среди старшего населения, привитого от COVID-19, автомобиль.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...