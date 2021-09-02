Губернатор Пермского края назвал антипрививочников эгоистами

Глава Прикамья призвал активнее информировать пермяков о необходимости вакцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал эгоистами тех, кто отказывается прививаться от коронавируса и призывает к этому других. Об этом он заявил на совете глав муниципальных образований, трансляция которого велась на канале краевого правительства в YouTube.

«Так называемые антипрививочники, это просто эгоисты, которые ничего не понимают в этой жизни», — заявил Махонин. Глава региона призвал коллег активнее информировать население о важности вакцинации, попросив рассмотреть, в том числе, возможность использовать смс-рассылку.

Ранее URA.RU рассказывало, что Прикамью не удалось выполнить задачу, поставленную зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой — вакцинировать к 1 сентября не менее 60% от взрослого населения. Иммунизацию прошли порядка 57,5% жителей, подлежащих вакцинации.

По данным министра здравоохранения края Анастасии Крутень, к 1 ноября необходимо привить 80% жителей, подлежащих иммунизации (порядка 1,6 млн человек). Она призналась, что это трудновыполнимая задача. Для поддержки кампании по вакцинации региональные власти устроят лотерею, в которой разыграют среди старшего населения, привитого от COVID-19, автомобиль.