Продажи «АвтоВАЗа» упали на 30%

Продажи LADA в августе этого года упали на треть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За август этого года продажи автомобилей LADA уменьшились на 32,6% по сравнению с августом 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании АО «АВТОВАЗ».

«АВТОВАЗ, как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей», — сообщил президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор.

По информации «Автоваза», в августе 2021 года было продано 19,4 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 32,6% меньше результатов августа 2020 года. В «Автовазе» снижение продаж объясняют прямым следствием мирового дефицита производства полупроводников.

Ранее директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил о повышении цен на автомобили. Ежегодное повышение цен на новые модели машин и кризис на рынке полупроводников служат тому причинами.