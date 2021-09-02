02 сентября 2021

У челябинского соратника Путина украли 33 коровы

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, коровы, лесной пожар, джабык
По словам фермера в районе орудует преступная группировка (фото из архива) Фото:

У фермера Алексея Гараева, который является членом штаба ОНФ в Челябинской области, движения поддерживающего президента РФ Владимира Путина, неизвестные похитили стадо коров. Как рассказал URA.RU общественник, в Агаповском районе, где совершена кража, действует группировка, которая ворует скот.

«В ограблении фермы принимали участие около шести человек. Пастух в половине третьего ночи обнаружил взлом клетки. Было угнано 33 коровы. Мы сразу на машинах бросились в погоню. Удалось догнать 60% стада, но девять коров им удалось похитить», — сообщил Гараев.

По словам фермера, это уже далеко не первый случай кражи скота. В районе орудует целая группировка. Догнать преступников они не смогли, но их следы вели в Верхнеуральский район.

«Заявление о пропаже коров зарегистрировано. В течении десяти дней проводится проверка и по ее итогам будет принято процессуальное решение», — прокомментировали URA.RU в ГУ МВД по региону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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