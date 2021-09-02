Школы ЯНАО подготовили к дистанционному обучению

Цифровая платформа поможет школьникам на удаленке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все школы Ямала на 100 процентов подключены к цифровой образовательной платформе «Сферум». Это делает образование для детей из отдаленных поселков и для тех, кто находится на удаленке более качественным и доступным. К тому же одномоментно трансляции на этой платформе могут смотреть до 10 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе ПАО «Ростелеком».

«„Сферум“ — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение более гибким, технологичным и удобным. „Сферум“ позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, платформа позволяет подключатся к урокам, проходящим в различных городах. Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО стало проще оформлять загранпаспорта благодаря цифровым технологиям. Теперь люди могут не стоять в длинных очередях для получения этого документа.