В ГИБДД Нефтеюганска разбираются с тонировкой на джипе главы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нефтеюганска заметили на джипе главы города запрещенную тонировку. Видео было опубликовано в социальных сетях.

«Водитель мэра города нарушает правила, при этом служебный автомобиль весь затонирован темной пленкой! Это нормально? Господа полицейские куда смотрите?», — возмущается автор видео Артур Астамиров в паблике «Типичный Нефтеюганск» во «ВКонтакте». На опубликованном ролике видно, что передние стекла джипа Toyota Land Cruiser имеют признаки тонировки.

Источник URA.RU в мэрии Нефтеюганска подтвердил, что на джипе до ухода в отпуск передвигался мэр Сергей Дегтярев. «Сейчас он отдан заместителя главы города, которая отвечает за ЖКХ — Оксане Чуриковой», — сообщил инсайдер. И.о. главы города Андрей Пастухов сообщил, что не может говорить, потому что находится на совещании. В пресс-службе УМВД ХМАО заявили, что по данному факту сейчас проводится проверка. Собеседник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что по предварительной информацией тонировка является заводской.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нефтеюганска объявила аукцион по покупке четырех новых автомобилей для нужд администрации на сумму около десяти млн рублей. Чиновники объясняли эту закупку устаревшим автопарком.