В работе «ВКонтакте» произошел сбой

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В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи жалуются на медленную загрузку сайта. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

«3 сентября 2021 года зафиксировано 6 тысяч отчетов [о проблемах в работе соцсети]. У 74% пользователей соцсети возникли проблемы с загрузкой сайта, 18% пользователей не могли войти в свой аккаунт», — такие данные сообщает сервис.

«Сейчас все работает корректно. У пользователей веб-версии могли наблюдаться временные сложности с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу», — рассказали URA.RU представители пресс-службы социальной сети.

Предыдущий сбой в соцсети фиксировался 2 февраля. Сервис Downdetector сообщил о 733 отчетах об ошибке. Проблемы у пользователей возникали также с загрузкой сайта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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