В Госдуме предложили освободить многодетных от одного налога

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Виды города. ЦПКиО. Курган, многодетная семья, семья, дети
Налоги смогут решить проблему демографии, считает Михаил Щапов Фото:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для многодетных семей нужно снизить или отменить. С таким предложением в беседе с URA.RU выступил первый зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Есть смысл обсуждать изменение ставки налогов в зависимости от количества детей в семье. Так, например, многодетные могут платить НДФЛ по сниженной ставке, или вообще не платить. В данном случае налог из инструмента фискальной политики превращается в инструмент демографической политики: поощряется рождаемость и это было бы правильно», — сказал Михаил Щапов.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что действующих мер помощи семьям с детьми недостаточно. Российский лидер подчеркнул, что неоднократно обращался к правительству за их проработкой. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин также анонсировал принятие Федеральный закон о поддержке многодетных семей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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