02 сентября 2021
01 сентября 2021

Пермь встала в 10-балльных пробках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт, такси. Пермь, автомобильная пробка, автомобили
В центре Перми образовались многокилометровые пробки Фото:

В центре Перми образовались массовые заторы на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы в городе оцениваются в максимальные 10 баллов.

Движение затруднено на улице Пушкина в обе стороны, на Комсомольском проспекте в сторону Камы, на улице Куйбышева — полностью. Также сложности с движением наблюдаются на улицах Попова, Ленина и Петропавловской. Движение на улице Монастырская в сторону Коммунального моста практически парализовано.

Сложности с движением также присутствуют на улице Героев Хасана, Чкалова и шоссе Космонавтов. На шоссе в районе улицы Мильчакова также зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие. Также ДТП произошло на перекрестке улиц Луначарского и Попова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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