В центре Перми образовались многокилометровые пробки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В центре Перми образовались массовые заторы на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы в городе оцениваются в максимальные 10 баллов.

Движение затруднено на улице Пушкина в обе стороны, на Комсомольском проспекте в сторону Камы, на улице Куйбышева — полностью. Также сложности с движением наблюдаются на улицах Попова, Ленина и Петропавловской. Движение на улице Монастырская в сторону Коммунального моста практически парализовано.

Сложности с движением также присутствуют на улице Героев Хасана, Чкалова и шоссе Космонавтов. На шоссе в районе улицы Мильчакова также зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие. Также ДТП произошло на перекрестке улиц Луначарского и Попова.

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