Специалисты выехали восстанавливать кровлю УрФУ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сильнейший ветер сорвал часть кровли с корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU несколько очевидцев, по всему городу ураган сносит крыши, остановки и деревья.

«Со здания УрФУ сорвало часть крыши», — передал свидетель происшествия. В самом вузе заявили, что уже принимают меры для решения проблемы. «Ректорат в курсе происходящего с кровлей корпуса на проспекте Ленина, 51. Направлена рембригада, управление безопасности оцепит территорию вокруг здания», — сообщается в telegram-канале УрФУ.

В других частях города из-за урагана также пострадали крыши нескольких нежилых зданий. Также, по словам очевидцев, ветер повалил несколько деревьев, в том числе на трамвайные пути у остановки «Расточная» на Старой Сортировке. Из-за этого парализовано движение трамваев. А в Пионерском микрорайоне ураган повалил комплекс остановки «Советская».

По данным МЧС по Свердловской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные ливни и ветер порывами до 25 метров в секунду. «Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов», — предупредили в ведомстве.

Порывистый ветер снес часть кровли на здании бывшего УрГУ. Ремонтная бригада уже выехала на место Фото: Данил Коннов

Из-за непогоды в Екатеринбурге установилась низкая видимость — с расстояния небоскреб «Высоцкий» практически невозможно разглядеть Фото: «Высотные прогулки. Екатеринбург», «ВКонтакте»

Остановку «Советская» буквально снесло ветром Фото: Настя Вожигова, «ВКонтакте»

Между остановками «Расточная» и «Маневровая» упало дерево, из-за чего остановлено движение трамваев Фото: «Инцидент Екатеринбург», «ВКонтакте»

Во дворе на улице Авиационной дерево повалило прямо на пятиэтажку Фото: Татьяна Ситникова, «ВКонтакте»