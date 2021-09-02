02 сентября 2021

Ураган в Екатеринбурге сорвал крышу УрФУ и повалил остановки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, ургу, урфу, уральский государственный университет
Специалисты выехали восстанавливать кровлю УрФУ Фото:

Сильнейший ветер сорвал часть кровли с корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU несколько очевидцев, по всему городу ураган сносит крыши, остановки и деревья.

«Со здания УрФУ сорвало часть крыши», — передал свидетель происшествия. В самом вузе заявили, что уже принимают меры для решения проблемы. «Ректорат в курсе происходящего с кровлей корпуса на проспекте Ленина, 51. Направлена рембригада, управление безопасности оцепит территорию вокруг здания», — сообщается в telegram-канале УрФУ.

В других частях города из-за урагана также пострадали крыши нескольких нежилых зданий. Также, по словам очевидцев, ветер повалил несколько деревьев, в том числе на трамвайные пути у остановки «Расточная» на Старой Сортировке. Из-за этого парализовано движение трамваев. А в Пионерском микрорайоне ураган повалил комплекс остановки «Советская».

По данным МЧС по Свердловской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные ливни и ветер порывами до 25 метров в секунду. «Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов», — предупредили в ведомстве.

Порывистый ветер снес часть кровли на здании бывшего УрГУ. Ремонтная бригада уже выехала на место
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Из-за непогоды в Екатеринбурге установилась низкая видимость — с расстояния небоскреб «Высоцкий» практически невозможно разглядеть
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Остановку «Советская» буквально снесло ветром
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Между остановками «Расточная» и «Маневровая» упало дерево, из-за чего остановлено движение трамваев
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Во дворе на улице Авиационной дерево повалило прямо на пятиэтажку
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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