Мэр Сургута поставил ультиматум строителям городской набережной

Готовность объекта составляет 70% Фото: аккаунт Андрея Филатова в Instagram

Администрация Сургута не примет реконструкцию набережной реки Саймы в районе СурГУ, пока компания-подрядчик не приведет ее в соответствие со стандартами качества. Об этом глава города Андрей Филатов заявил у себя в аккаунте в Instagram.

«Много вопросов накопилось к подрядной организации. Объем выполненных работ по благоустройству общественной территории — порядка 70 процентов. Однако уже сейчас есть существенные замечания к внешнему виду, качеству и безопасности отдельных элементов. Обнаружены нарушения, которые требуют незамедлительного и комплексного устранения», — заявил Филатов.

Он также указал, что передавать горожанам место общественного отдыха в нынешнем виде недопустимо. «Надеюсь, подрядчик понимает, что это наша принципиальная позиция. Здесь компромиссов не будет», — добавил мэр. В приемной компании «Квадрат» из Ханты-Мансийска, которая является подрядчиком на этом объекте, не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что во время визита в Сургут губернатор Югры Наталья Комарова пригрозила руководству СурГУ претензиями в нецелевом расходовании средств, которые тратятся на ботанический сад в парке «За Саймой». Она рекомендовала чиновникам и ученым сначала определиться с юридическим статусом всей зеленой зоны, прежде чем приступать к ее благоустройству.