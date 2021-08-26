Губернатор ХМАО раскритиковала траты руководства сургутского вуза

Губернатор ХМАО Наталья Комарова хочет разобраться со статусом парка «За Саймой» Фото: Рамиль Нуреев

Губернатор Югры Наталья Комарова пригрозила руководству СурГУ претензиями в нецелевом расходовании бюджетных средств, которые тратятся на ботанический сад в парке «За Саймой». Об этом она заявила во время посещения объекта, передает корреспондент URA.RU.

Городские чиновники устроили для главы региона презентацию проекта реконструкции парка «За Саймой» с описанием предстоящих работ. Однако губернатора Югры, в первую очередь, интересовал юридический статус территории. В ходе разговора выяснилось, что ботанический сад в парке официально не имеет этого звания.

Такой подход удивил Комарову и у нее возникли вопросы, на каком основании тогда специалисты СурГУ выполняют в парке свои исследования. «Если они там работают, то это нецелевое использование бюджетных средств. Они должны расходоваться согласно законодательству. Специалисты тратят время, а мы им зарплату платим. Все надо делать грамотно, нельзя такие вещи пускать на авось», — прокомментировала губернатор ХМАО.

Глава региона также рекомендовала городским властям для начала определиться со статусом всех частей парка, а уже затем переходить к вопросам его благоустройства. «Я бы не пренебрегала тем, чтобы принять окончательное решение. Если это ботанический сад, то надо пройти всю цепочку оформления с определением соответствующей степени защиты территории. Либо мы просто забываем об этом названии», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО во время визита в Сургут озвучила сроки начала строительства второго моста через Обь. Работу могут начаться через два-три месяца.