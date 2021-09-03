NYT: после COVID стареют органы

У выживших после COVID произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года, что равнозначно старению органа на 30 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые выяснили, что органы людей, перенесших коронавирусную инфекцию, «стареют» на несколько десятилетий. В исследовании приняли участие более полутора миллиона человек. Об этом сообщают американские СМИ.

«Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет», — сообщает New York Times. Исследователи отметили, что у здорового взрослого человека норма потери функции почек в год составляет один процент.

Специалисты выявили такую закономерность «старения», проведя исследование с участием 89 тысяч человек, которые выжили после COVID-19. Коме того, были исследованы показатели 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что последствия COVID могут сохраняться до 9 месяцев. У людей могут наблюдаться неврологические расстройства, нарушения в работе сердечно-сосудистой системой и проблемы с памятью.