Минздрав РФ: последствия COVID могут сохраняться до 9 месяцев

У пациентов, переболевших коронавирусом, «длинный ковид» может сохраняться на протяжении 6-9 месяцев, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он уточнил, что у людей могут наблюдаться неврологические расстройства, нарушения в работе сердечно-сосудистой системой и проблемы с памятью.
«Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый „длинный ковид“ — могут длиться 6-9 месяцев и более. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС.
Ранее министр здравоохранения предупредил, что у переболевших COVID-19 возрастает риск смерти. После болезни он сохраняется еще в течение полугода, поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, передает
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