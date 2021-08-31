Минздрав РФ: последствия COVID могут сохраняться до 9 месяцев

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У пациентов с «длинным ковидом» наблюдаются нарушения в работе различных систем организма, сообщил Михаил Мурашко Фото:
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Коронавирус COVID-19

У пациентов, переболевших коронавирусом, «длинный ковид» может сохраняться на протяжении 6-9 месяцев, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он уточнил, что у людей могут наблюдаться неврологические расстройства, нарушения в работе сердечно-сосудистой системой и проблемы с памятью.

«Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый „длинный ковид“ — могут длиться 6-9 месяцев и более. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС.

Ранее министр здравоохранения предупредил, что у переболевших COVID-19 возрастает риск смерти. После болезни он сохраняется еще в течение полугода, поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, передает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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