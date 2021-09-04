Вирусолог Чумаков допустил искусственный переход COVID к людям

Изначально коронавирус был плохо адаптирован к человеку, сказал Петр Чумаков Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

COVID-19 плохо адаптирован среди человеческой популяции, поэтому инфекция могла перейти от летучих мышей к человеку путем искусственных манипуляций. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Этот коронавирус исходно не вирус человека. Это вирус летучих мышей, поэтому он хорошо адаптирован к размножению на летучих мышах, но довольно плохо адаптирован к размножению на людях. Когда он перешел на человеческую популяцию, что могло произойти в результате искусственных манипуляций. Первое время этот вирус достаточно плохо размножался среди людей», — сказал URA.RU Петр Чумаков.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU напомнил, что пока нет прямых доказательств того, что COVID-19 мог быть искусственно создан или передан человеку. «Чтобы доказать естественное происхождение, надо найти в природе, то есть, в летучих мышах и других теплокровных, вирус наиболее близкий к SARS-CoV-2. Это будет доказательством, что мостик к человеку существует. Пока этого не сделано», — объяснил собеседник агентства.

Доказать искусственные манипуляции над вирусом будет затруднительно, считает Аграновский. «Должны быть вскрыты лабораторные журналы Уханьского института вирусологии, но это все гипотетически и крайне маловероятно, что случится. Найти возможный промежуточный вирус более вероятно, но это все не 100% случится», — добавил вирусолог.