МИД нашел десятки спонсоров Навального в посольствах стран НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Финансирование проектов Алексея Навального сотрудниками иностранных посольств подтвердила Мария Захарова Фото:

Проекты оппозиционера Алексея Навального в России финансировали десятки сотрудников иностранных посольств, включая дипмиссии США, Германии и других стран НАТО. Информацию об этом подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что речь идет о десятках сотрудников.

По словам Захаровой, больше всего пожертвований поступало от посольств США и Германии. Также в финансировании участвовали дипломаты Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

Какие именно проекты Навального финансировались таким образом, Захарова не уточнила. Основанные блогером Фонд борьбы с коррупцией и его штабы (признаны в РФ иноагентами и экстремистскими организациями) ликвидированы. Получить комментарии их представителей не представляется возможным.

Ранее информацию о финансировании проектов Навального из иностранных посольств сообщил telegram-канал «Комитет защиты национальных интересов». По его данным, речь идет о 30 спонсорах из числа сотрудников дипмиссий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...