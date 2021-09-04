МИД нашел десятки спонсоров Навального в посольствах стран НАТО

Финансирование проектов Алексея Навального сотрудниками иностранных посольств подтвердила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проекты оппозиционера Алексея Навального в России финансировали десятки сотрудников иностранных посольств, включая дипмиссии США, Германии и других стран НАТО. Информацию об этом подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что речь идет о десятках сотрудников.

По словам Захаровой, больше всего пожертвований поступало от посольств США и Германии. Также в финансировании участвовали дипломаты Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

Какие именно проекты Навального финансировались таким образом, Захарова не уточнила. Основанные блогером Фонд борьбы с коррупцией и его штабы (признаны в РФ иноагентами и экстремистскими организациями) ликвидированы. Получить комментарии их представителей не представляется возможным.

Ранее информацию о финансировании проектов Навального из иностранных посольств сообщил telegram-канал «Комитет защиты национальных интересов». По его данным, речь идет о 30 спонсорах из числа сотрудников дипмиссий.