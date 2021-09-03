Мужчина устроил стрельбу по екатеринбуржцам и избежал заключения

Мужчина напал на своего соседа в подъезде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге на проспекте Седова произошла стрельба, мужчина напал на своего соседа и его сына. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«3 сентября в Екатеринбурге на проспекте Седова произошел инцидент с покушением на убийство двух и более лиц с применением огнестрельного оружия. Гражданин Владимир возвращался с прогулки вместе с сыном — инвалидом первой группы с детства, страдающим ДЦП. Поднимаясь к себе на этаж, он поддерживал сына на лестничной площадке, потому что тот самостоятельно передвигатья не может», — рассказал URA.RU читатель, пожелавший остаться анонимным.

Владимир столкнулся с пьяным соседом, между мужчинами начался словесный конфликт. Сосед проследовал за Владимиром до квартиры и начал стрелять.

«Неоднократно стрелял, но выстрелы были в стены. На звуки стрельбы выбежал сосед с нижнего этажа, который помог изъять оружие и связать стрелявшего», — сообщил читатель URA.RU.

На вызов приехала полиция, нападавшего задержали. Но уже утром в субботу его отпустили. В пресс-службе УМВД по Свердловской области не ответили на звонок URA.RU.