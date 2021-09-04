МВД: число погибших в ДТП с самокатами за год выросло в 4 раза

За 2021 год в России в авариях с электросамокатами пострадали 275 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

С начала года в России произошло 270 аварий с участие электросамокатов, сообщили в пресс-центре МВД России. Жертвами стали восемь человек — это в четыре раза больше, чем в 2020 году.

«Количество ДТП с участием электросамокатов в России за семь месяцев этого года возросло на 66%, а число погибших в них выросло в четыре раза. Всего на дорогах произошло почти 270 подобных аварий», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В первую половину 2021 года произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, в то время как годом ранее их количество не превысило 160. Почти в два раза выросло число таких происшествий с детьми — с 21 до 38.

Лидером по количеству аварий с участием электросамокатов стал Санкт-Петербург — 58 ДТП за 2021 год. Второй место заняла Москва — 55 происшествий. Также в первую пятерку вошли Краснодарский край — 21 авария, Татарстан — 12, и Подмосковье — 11.

Как сообщили в МВД, за 2021 год в авариях с самокатами погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Всего в таких ДТП пострадали 275 человек, 39 из них дети. По сравнению с 2020 годом это число выросло на 70%. В прошлом году в авариях с электросамокатами пострадали 164 человека.

В июне Следственный комитет РФ призвал Минтранс и МВД России ускорить разработку регламента по использованию электросамокатов. В ведомстве напомнили, что такой вид транспорта является источником повышенной опасности. Следственный комитет РФ предложил оценивать проблему комплексно, в том числе обращать внимание на действий компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду, передает РАПСИ.