Суд запретил Google и «Яндекс» показывать «Умное голосование»

Google и «Яндекс» запретили выдавать в поиске словосочетание «Умное голосование» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд Москвы запретил интернет-компаниям Google и «Яндекс» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». Решение было принято по иску компании «Вулинтертрейд», зарегистрировавшей аналогичный торговый знак.

«Запретить оператору поисковой системы Компании Google, LLC использовать обозначение „Умное голосование“ в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска», — указано в решение суда от 3 сентября. Аналогичная мера принята в отношении «Яндекса».

Решение о запрете в поисковой выдаче принято в качестве обеспечительной меры (временной — прим.ред.) по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. В июне организация зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», который идентичен проекту Алексея Навального.

Первое судебное заседание по иску назначено на 8 ноября 2021 года, указано в картотеке суда. На момент публикации материала словосочетание «Умное голосование» отображается в поисковой выдаче и Google, и «Яндекса».

Соратник Навального Иван Жданов в своих соцсетях назвал решение суда незаконным. «„Умное голосование“ не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия», — написал он.

Ранее Роскомнадзор требовал запретить приложение «Навальный» в интернет-магазинах. Проект оппозиционера ведомство признало угрозой для выборов в Госдуму и региональные парламенты.