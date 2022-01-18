В ЯНАО поставщик начал грязную борьбу за крупный заказ властей

Представители конкурирующей фирмы в соцсетях распространяют ложные сведения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В соцсетях ЯНАО несколько дней фиксируются вбросы о качестве подарочных наборов «Малышу Ямала». Инициатором якобы стала компания «Элит Лайн», которая обманом пыталась получить заказ на торгах к поставкам подарочных наборов 2022 года, сообщает URA.RU источник в сфере здравоохранения округа.

«Некая Ева Смирнова, которая называет себя одной из участниц торгов, выставляет в ямальских группах соцсети „ВКонтакте“ посты с обвинениями компании „Комьюнити трейдинг“ в недобросовестной конкуренции и невозможности поставить товары, а заказчика — „Общество специалистов профилактической медицины ЯНАО“ — в предвзятости к потенциальному поставщику», — сообщает агентству источник.

В аукционе на поставку наборов «Малышу Ямала» в 2022 году выиграла компания «Элит Лайн», которая предложила наиболее низкую цену за поставку. Но конкурирующая фирма «Комьюнити Трейдинг» подала на это решение жалобу. «При проверке поставщиков выяснилось, что „Элит Лайн“ имеет фальшивые контракты. Фирма приложила контракт с аэропортом Пулково на 12 млн рублей, которого никогда не существовало — так в аэропорту официально ответили на запрос заказчика. Также фирма „заключила“ липовый договор с производителем детских одеял „Ермолино“», — рассказал собеседник агентства.

В департаменте здравоохранения ЯНАО агентству подтвердили, что конкурсная комиссия провела проверку документов поставщиков из-за жалобы. «Проверка показала, что одним из участников представлены недостоверные сведения и документы. Участник отстранен от участия в закупке по условиям конкурсной документации», — заявили в департаменте. Также в департаменте добавили, что направят материалы в прокуратуру ЯНАО.

Набор «Малышу Ямала» выдается каждому новорожденному в медицинских учреждениях округа. В него входит 47 предметов — все необходимое на первый год жизни ребенка.

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