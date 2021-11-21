В массовом ДТП под Нижним Тагилом пострадали три человека

В результате аварии три человека получили травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Столкновение трех легковушек произошло под Нижнем Тагилом сегодня, 22 ноября. Один из автомобилей вылетел в кювет. По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, травмы получили три человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии выясняются», — сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В паблике «Екатеринбург-Серов» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи пишут, что после снегопада трасса не почищена. Из-за этого на автодороге много аварий.

«С 5 утра двигался в сторону Екб, аварий много. Дорога не чищена, при обгоне вообще тяжело держать автомобиль, середина трассы вся в снегу», — написал пользователь «ВКонтакте» Валерий Югов.

Как сообщало URA.RU, ранее два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил. В машине находилась семейная пара вместе с ребенком. Муж и жена скончались, ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.