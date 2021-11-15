Ребенок остался сиротой после ДТП на трассе под Екатеринбургом

На междугородней дороге столкнулись две иномарки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил. Ребенок, который находился в одной из машин, в тяжелом состоянии попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем Kia, при обгоне попутного транспортного средства не справилась с управлением, допустила столкновение со встречным автомобилем Volkswagen», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. В Kia находилась семейная пара из Кушвы и их семилетний сын. Мужчина и женщина погибли, а ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу Нижнего Тагила. Ребенок находился в детском кресле. Водитель Volkswagen в момент ДТП был один в машине, ему также потребовалась госпитализация.

Сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование движения транспорта встречных направлений — машину могут ехать только по одной полосе. На место происшествия выехали представители управления ГИБДД по Свердловской области.

Как сообщало URA.RU, ранее в аварии на тюменской трассе погибла семья из Екатеринбурга. Водитель автомобиля «Лада Гранта» после совершения обгона не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с почтовым грузовиком.

ДТП на Серовском тракте Фото: УГИБДД по Свердловской области